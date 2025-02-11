Як Потап виїхав з України - підстави для виїзду чоловіків за кордон

Співак Потап. Фото: скріншот

Десятки українських співаків вільно перетинають кордон України, то виїжджаючи, то знову повертаючись додому. Це стосується і чоловіків, хоча під час мобілізації їм не можна покидати країну. Та, наприклад, співак і продюсер Потап заявив, що має законні підстави для виїзду.

Новини.LIVE поцікавилося в юристки Надії Шуляк, чи мають діячі культури особливий статус, який дозволяє їм не підпадати під загальний закон.

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Порядок та підстави перетину державного кордону громадянами України в період дії воєнного стану встановлений постановою Кабінету міністрів України №57. Вона ж затверджує правила перетинання державного кордону громадянами України.

"Зазначеними правилами не виокремлено окремих підстав для виїзду за кордон митців, акторів та інших культурних діячів тощо. Таким чином, зірки шоу-бізнесу мають право перетинати кордон на період воєнного стану на загальних підставах", — зазначила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що право на виїзд мають, зокрема, особи з інвалідністю та заброньовані чоловіки, а також ті, хто мають право на відстрочку. Отже, діячі культури мають підтвердити свій відповідний статус, який надає їм право на виїзд.

Виїзд співаків за кордон

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій України сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо. Зокрема, Мінкульт видає листи сприяння щодо перетину кордону", — додала юристка.

Сприяння у отриманні дозволу передбачає, що артист повинен популяризувати інтереси України на міжнародній арені і зобовʼязаний повернутися в країну.

Потап і Настя за кордоном. Фото: з соціальних мереж

"Таким чином, стверджувати те, що зірки-шоу бізнесу мають єдину схему для виїзду за кордон не можна. У даному випадку військовозобов’язані чоловіки мають право на виїзд на підставах та у порядку встановлених законом", — додала юристка.

За її словами, правомірність їх перетину належить до повноважень прикордонної служби. Вона ж має перевіряти і підстави для виїзду.

Нагадаємо, український репер і продюсер Олексій Потапенко дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Він прокоментував хейт з боку українців щодо його виїзду за кордон і сказав, що е легально. Ба більше, заявив, що його попросили бути там люди з Офісу президента.