Как Потап выехал из Украины — основания для выезда мужчин за границу

Певец Потап. Фото: скриншот

Десятки украинских певцов свободно пересекают границу Украины, то выезжая, то снова возвращаясь домой. Это касается и мужчин, хотя во время мобилизации им нельзя покидать страну. Но, например, певец и продюсер Потап заявил, что имеет законные основания для выезда.

Новини.LIVE поинтересовалось у юриста Надежды Шуляк, имеют ли деятели культуры особый статус, который позволяет им не подпадать под общий закон.

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Выезд мужчин за границу

Порядок и основания пересечения государственной границы гражданами Украины в период действия военного положения установлен постановлением Кабинета министров Украины №57. Оно же утверждает правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Указанными правилами не выделены отдельные основания для выезда за границу художников, актеров и других культурных деятелей и тому подобное. Таким образом, звезды шоу-бизнеса имеют право пересекать границу на период военного положения на общих основаниях", — отметила юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что право на выезд имеют, в частности, лица с инвалидностью и забронированные мужчины, а также те, кто имеют право на отсрочку. Итак, деятели культуры должны подтвердить свой соответствующий статус, который дает им право на выезд.

Выезд певцов за границу

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины способствует выездам различных художников, творцов, художников, артистов, музыкантов, журналистов и тому подобное. В частности, Минкульт выдает письма содействия по пересечению границы", — добавила юрист.

Содействие в получении разрешения предусматривает, что артист должен популяризировать интересы Украины на международной арене и обязан вернуться в страну.

Потап и Настя за границей. Фото: из социальных сетей

"Таким образом, утверждать то, что звезды-шоу бизнеса имеют единую схему для выезда за границу, нельзя. В данном случае военнообязанные мужчины имеют право на выезд на основаниях и в порядке, установленных законом", — добавила юрист.

По ее словам, правомерность их пересечения относится к полномочиям пограничной службы. Она же должна проверять и основания для выезда.

Напомним, украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Он прокомментировал хейт со стороны украинцев относительно его выезда за границу и сказал, что это легально. Более того, заявил, что его попросили быть там люди из Офиса Президента.