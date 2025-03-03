Працевлаштування військовозобов'язаного на роботу - коли треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: news.blog.net.ua

Військовозобов’язаний громадянин повинен дотримуватися вимог військового обліку, влаштовуючись на роботу під час війни. Але проходити військово-лікарську комісію для працевлаштування непотрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану щодо військовозобов’язаних громадян застосовується ціла низка обмежень.

Це, зокрема, стосується і працевлаштування — цей процес пов’язаний із військовим обліком.

Чи потрібно пройти військово-лікарську комісію

Разом з тим, зазначив адвокат Юрій Айвазян, на працевлаштування військовозобов’язаного громадянина не впливає наявність чи відсутність вчасно пройденої військово-лікарської комісії.

"Влаштуватись на роботу Ви можете ще під час дії старої відстрочки. ВЛК Вам проходити не треба", — пояснив громадянину, який, маючи на руках відстрочку і тому не пройшовши військово-лікарську комісію, намагався влаштуватися на нову роботу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є працевлаштування під час війни військовозобов’язаного в школу з порушенням обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, які є нюанси працевлаштування тимчасово непридатних громадян.