Працевлаштування військовозобов'язаного на роботу - коли треба проходити ВЛК

Чи потрібна ВЛК для працевлаштування
Військовозобов’язаний громадянин повинен дотримуватися вимог військового обліку, влаштовуючись на роботу під час війни. Але проходити військово-лікарську комісію для працевлаштування непотрібно.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Воєнний стан і працевлаштування
Під час дії воєнного стану щодо військовозобов’язаних громадян застосовується ціла низка обмежень.
Це, зокрема, стосується і працевлаштування — цей процес пов’язаний із військовим обліком.
Чи потрібно пройти військово-лікарську комісію
Разом з тим, зазначив адвокат Юрій Айвазян, на працевлаштування військовозобов’язаного громадянина не впливає наявність чи відсутність вчасно пройденої військово-лікарської комісії.
"Влаштуватись на роботу Ви можете ще під час дії старої відстрочки. ВЛК Вам проходити не треба", — пояснив громадянину, який, маючи на руках відстрочку і тому не пройшовши військово-лікарську комісію, намагався влаштуватися на нову роботу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є працевлаштування під час війни військовозобов’язаного в школу з порушенням обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, які є нюанси працевлаштування тимчасово непридатних громадян.
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