Трудоустройство военнообязанного на работу - когда надо проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: news.blog.net.ua

Военнообязанный гражданин должен соблюдать требования воинского учета, устраиваясь на работу во время войны. Но проходить военно-врачебную комиссию для трудоустройства не нужно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время действия военного положения в отношении военнообязанных граждан применяется целый ряд ограничений.

Это, в частности, касается и трудоустройства — этот процесс связан с военным учетом.

Нужно ли пройти военно-врачебную комиссию

Вместе с тем, отметил адвокат Юрий Айвазян, на трудоустройство военнообязанного гражданина не влияет наличие или отсутствие вовремя пройденной военно-врачебной комиссии.

"Устроиться на работу Вы можете еще во время действия старой отсрочки. ВВК Вам проходить не надо", — пояснил гражданину, который, имея на руках отсрочку и поэтому не пройдя военно-врачебную комиссию, пытался устроиться на новую работу.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли трудоустройство во время войны военнообязанного в школу с нарушением учета.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть нюансы трудоустройства временно непригодных граждан.