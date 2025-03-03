Трудоустройство военнообязанного на работу - когда надо проходить ВВК

Нужна ли ВВК для трудоустройства
Военнообязанный гражданин должен соблюдать требования воинского учета, устраиваясь на работу во время войны. Но проходить военно-врачебную комиссию для трудоустройства не нужно.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военное положение и трудоустройство
Во время действия военного положения в отношении военнообязанных граждан применяется целый ряд ограничений.
Это, в частности, касается и трудоустройства — этот процесс связан с военным учетом.
Нужно ли пройти военно-врачебную комиссию
Вместе с тем, отметил адвокат Юрий Айвазян, на трудоустройство военнообязанного гражданина не влияет наличие или отсутствие вовремя пройденной военно-врачебной комиссии.
"Устроиться на работу Вы можете еще во время действия старой отсрочки. ВВК Вам проходить не надо", — пояснил гражданину, который, имея на руках отсрочку и поэтому не пройдя военно-врачебную комиссию, пытался устроиться на новую работу.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли трудоустройство во время войны военнообязанного в школу с нарушением учета.
Добавим, мы сообщали о том, какие есть нюансы трудоустройства временно непригодных граждан.
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