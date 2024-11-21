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Чи позбавляє ТЦК водійських прав за неявку за повісткою

21 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Неявка по повістці — ТЦК не можуть позбавити водія прав
Перевірка документів у водія. Фото: "Київ Вечірній"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Нещодавно у ЗМІ почали писали про те, що українців автоматично позбавляють водійських прав за неявку за повісткою. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

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В Міноборони пояснили, що на практиці, позбавити водія прав за неявку за повісткою неможливо. Однак схожий механізм може застосувати суд, що передбачено законом.

"Закон передбачає наступне: тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду", — йдеться у повідомленні.

Щоб така процедура була реалізована, територіальній центр комплектування (ТЦК) має звернутися до суду з позовною заявою. Цей крок передбачено у тому випадку, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обліку.

Після того, як суд розгляне позовну заяву, приймається рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обов'язку.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", — резюмували у Генштабі.

Нагадаємо, якщо громадянин України порушує правила військового обліку, його можуть оштрафувати. У разі, якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф, він ризикує зіткнутися з виконавчою службою. Зокрема, йому може загрожувати арешт банківських рахунків та майна.

Також нещодавно ми писали про те, як правильно відтермінувати візит до ТЦК і не стати ухилянтом.

Україна водійське посвідчення мобілізація війна в Україні ТЦК та СП права

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