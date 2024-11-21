Неявка по повестке — ТЦК не могут лишить водителя прав

Проверка документов у водителя. Фото: "Киев Вечерний"

Недавно в СМИ начали писать о том, что украинцев автоматически лишают водительских прав за неявку по повестке. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

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В Минобороны объяснили, что на практике лишить водителя прав за неявку по повестке невозможно. Однако схожий механизм может применить суд, что предусмотрено законом.

"Закон предусматривает следующее: временное ограничение права управления может быть применено к гражданам, которые уклоняются от исполнения воинского долга, только по решению суда", — говорится в сообщении.

Чтобы такая процедура была реализована, территориальный центр комплектования (ТЦК) должен обратиться в суд с исковым заявлением. Этот шаг предусмотрен в том случае, если гражданин игнорирует требования по выполнению военного учета.

После того, как суд рассмотрит исковое заявление, принимается решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга", — резюмировали в Генштабе.

Напомним, если гражданин Украины нарушает правила военного учета, его могут оштрафовать. В случае если военнообязанный не платит штраф, он рискует столкнуться с исполнительной службой. В частности, ему может грозить арест банковских счетов и имущества.

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