Костенко відповів, чи скасують воєнний стан та мобілізацію при припиненні вогню

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко відповів, чи скасують мобілізацію та воєнний стан під час тимчасового припинення вогню на 30 днів. За його словами, Україна не має цього робити.

Про це Роман Костенко сказав журналістам у середу, 12 березня, передають "Українські новини".

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У нього запитали, чи продовжуватиметься воєнний стан і мобілізація протягом 30 днів припинення вогню.

"Звичайно. Ми ж не говоримо про мир. Ми говоримо про можливість перемир'я на 30 днів", – наголосив Костенко.

За його словами, окупанти за цей час можуть накопичити сили та спланувати нові операції проти України.

"Росіянам зараз важливо зробити перемир'я. Потім його продовжити, потім поставити умови про вибори. Далі — скасувати воєнний стан завести розмови про демобілізацію, щоб наша армія там розійшлась і продовжити бойові дії", — каже він.

Нардеп вважає, що зараз не варто радіти, а потрібно діяти з обережністю.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна погодилась на тимчасове припинення вогню. За його словами, для нього важливо закінчити війну.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що 12 березня Штати обговорять з Росією припинення вогню в Україні.