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Отменят ли мобилизацию во время прекращения огня — нардеп

12 марта 2025 16:25
Аркадий Пастула - Редактор
Костенко ответил, отменят ли военное положение и мобилизацию при прекращении огня
Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83
Аркадий Пастула - Редактор

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, отменят ли мобилизацию и военное положение в период временного прекращения огня на 30 дней. По его словам, Украина не должна этого делать.

Об этом Роман Костенко сказал журналистам в среду, 12 марта, передают "Українські новини".

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У него спросили, будет ли продолжаться военное положение и мобилизация в течение 30 дней прекращения огня.

"Конечно. Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней", — подчеркнул Костенко.

По его словам, оккупанты за это время могут накопить силы и спланировать новые операции против Украины.

"Россиянам сейчас важно сделать перемирие. Затем его продлить, потом поставить условия о выборах. Далее — отменить военное положение, завести разговоры о демобилизации, чтобы наша армия там разошлась и продолжить боевые действия", — говорит он.

Нардеп считает, что сейчас не стоит радоваться, а нужно действовать с осторожностью.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна согласилась на временное прекращение огня. По его словам, для него важно закончить войну.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 12 марта Штаты обсудят с Россией прекращение огня в Украине.

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