Чи скасують відстрочку за контрактом у разі прориву фронту

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Міністерство оборони України розробило законопроєкт, який регулює правила мобілізації з постановою уряду №768 від 12 червня 2026 року щодо гарантованих відстрочок для військових після завершення контракту. В оборонному відомстві наголошують, що закріплені в новій моделі проходження служби гарантії мають нормативно-правовий статус і діятимуть незалежно від можливих змін.

Про це повідомляє Міноборони, передає Новини.LIVE.

Чи можуть військовому після завершення контракту відмовити у відстрочці в разі важкої ситуації на фронті

У відомстві наголосили, що норми про надання відстрочки, зокрема особам, які повністю виконали умови військового контракту, закріплені в постанові Кабінету Міністрів України № 768 від 12 червня 2026 року. Цей нормативно-правовий документ є повноцінною складовою українського законодавства у сфері проходження військової служби і діє як державна гарантія в межах затвердженої моделі оборони.

Відтак, у Міноборони запевнили, що якщо за рік ситуація на лінії фронту зазнає ускладнень, військовим, які виконали умови контракту та мають мати відповідну відстрочку, не втрачають на неї права.

Для того, щоб остаточно закріпити зазначені норми та повністю узгодити їх із чинними законами, які регулюють питання мобілізації, фахівці Міністерства оборони вже підготували відповідний законопроєкт.

Як писали раніше Новини.LIVE, захист Батьківщини під час воєнного стану можливий двома шляхами: через загальну мобілізацію або за добровільним контрактом із ЗСУ. Попри наявність однакових базових прав у обох категорій військовослужбовців, ці форми виконання військового обов'язку суттєво відрізняються регламентом та тривалістю перебування в армії.

Тим часом процес контрактного залучення став ще доступнішим завдяки оновленню застосунку "Резерв+", де відкрили прийом заявок на нові формати службових контрактів. Важливим бонусом є заздалегідь визначені терміни служби та гарантована відстрочка від повторного призову після закінчення дії контракту.