Мобілізація в Україні — у Резерв+ з'явилися нові контракти

Застосунок Резерв+ на телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку Резерв+ з'явилися нові контракти, на які вже можна подати заявки. Вони передбачають чіткі терміни служби, а також гарантоване право на відстрочку після її завершення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Нові контракти у Резерв+

У Міноборони розповіли, що тепер військовозобов'язані можуть не лише переглядати актуальні вакансії, а й одразу повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком служби. Подати заявку можна у розділі "Вакансії" застосунку.

У Резерв+ доступні три види контрактів. Перший — піхотно-штурмовий, який призначений для військових на бойових посадах із найвищим рівнем ризику. Для цивільних його тривалість становить 14 місяців, для чинних військовослужбовців — 10 місяців, а для тих, хто вже проходив службу та був звільнений під час особливого періоду, — від шести місяців.

Також можна обрати бойовий контракт для артилеристів, операторів наземних роботизованих комплексів, фахівців радіоелектронної боротьби та інших бойових спеціальностей. Його строк становить 24 місяці.

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Третій варіант — базовий контракт, який охоплює інші напрями служби, зокрема тилові посади. Він також укладається на два роки.

На який термін передбачена відстрочка після контракту

Після завершення контракту військовослужбовці отримують базову відстрочку від мобілізації терміном на шість місяців. Для окремих категорій захисників передбачено додаткові гарантії: термін відстрочки може збільшуватися залежно від бойового досвіду, участі у виконанні бойових завдань та попередніх років служби.

Як подати заявку на підписання нового контракту через Резерв+

Щоб подати заявку, необхідно:

відкрити розділ "Вакансії" ,

, обрати відповідну посаду,

зазначити бажання укласти новий контракт і надіслати заявку.

Після цього з кандидатом зв'яжеться рекрутер для проходження співбесіди, а у разі позитивного рішення контракт підписується офлайн.

У Міністерстві оборони повідомили, що користувачі Резерв+ вже подали понад 2 000 заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт. За словами відомства, нововведення є частиною трансформації Сил оборони, яка має зробити умови проходження служби більш зрозумілими та передбачуваними для військовослужбовців.

Як писали Новини.LIVE з посиланням Волинський обласний ТЦК, в Україні запускають прозорий рекрутинг іноземних добровольців. Відтепер допомагати кандидатам на солдатські та сержантські посади будуть ліцензовані приватні компанії.

Водночас Верховна Рада продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 31 жовтня 2026 року.