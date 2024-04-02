Законопроєкт про мобілізацію засуджених - пояснення юриста

Засуджені в Україні. Фото: з відкритих джерел

У Верховній раді України не ухвалили, але зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації засуджених. Він стосується питання мобілізації тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі або вже відбував там покарання і перебуває на волі.

Чи зможуть цим людям роздавати повістки і чи є в них право відмовитися, в коментарі Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Мобілізація засуджених

У Верховній Раді 13 березня 2024 року зареєстрували законопроект №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України. Пропонується надати засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у разі заміни його на службу за контрактом в ЗСУ.

"Наразі закон забороняє мобілізувати засуджених, які перебувають у в’язницях. Також не можна мобілізовувати тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі. Це стосується осіб, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однак мобілізації підлягають особи, які:

не були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину,

не були направлені для відбуття покарання до установи виконання покарань,

якщо особу звільнили від відбування покарання з випробуванням (з іспитовим строком).

"Звичайно, мобілізація засуджених може сприяти їхній ресоціалізації та реінтеграції в суспільство. Також таке рішення зменшить витрати держави, пов’язані із функціонуванням в’язниць і утриманням засуджених. Проте мобілізація засуджених може порушувати права самих засуджених, адже вони знаходяться під контролем держави та можуть бути залучені до участі у бойових діях без відповідного захисту прав та гарантій", — додала Шуляк.

Крім того, мобілізація засуджених вплине на їхній стан, і це може посилити їхню соціальну стигматизацію. Це ускладнить подальшу реінтеграцію цих людей в суспільство.

Як ми писали раніше, за законом України, родини загиблих отримують компенсацію у розмірі 15 млн грн. Серед тих, хто може отримати гроші, можуть бути і діти, і вдови, і батьки військового.

Отримати всю суму може або одна людина, або її частинами розділять на всіх. Все може залежати і від рішення самого бійця. Відповідний закон нещодавно набув чинності.