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Отправит ли Украина воевать тех, кто вышел из тюрьмы или сейчас там, — юрист объяснила новый закон

2 апреля 2024 22:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Законопроект о мобилизации осужденных – объяснение юриста
Осужденные в Украине. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Верховной Раде Украины не приняли, но зарегистрировали законопроект по мобилизации осужденных. Он касается вопроса мобилизации тех, кто находится в местах лишения свободы или уже отбывал там наказание и находится на свободе.

Смогут ли этим людям раздавать повестки и есть ли у них право отказаться, в комментарии Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Мобилизация осужденных

В Верховной Раде 13 марта 2024 зарегистрировали законопроект №11079 об увольнении осужденных для службы по контракту в Вооруженных силах Украины. Предлагается предоставить осужденным право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания при замене его на службу по контракту в ВСУ.

"В настоящее время закон запрещает мобилизовать находящихся в тюрьмах осужденных. Также нельзя мобилизовывать тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе. Это касается лиц, которые были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако мобилизации подлежат лица, которые:

  • не были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,
  • не были направлены для отбывания наказания в учреждение исполнения наказаний,
  • если лицо освободили от отбывания наказания с испытанием (с испытательным сроком).

"Конечно, мобилизация осужденных может способствовать их ресоциализации и реинтеграции в общество. Также такое решение уменьшит расходы государства, связанные с функционированием тюрем и содержанием осужденных. Однако мобилизация осужденных может нарушать права самих осужденных, ведь они находятся под контролем государства и могут быть привлечены к участию в боевых действиях без соответствующей защиты прав и гарантий", — добавила Шуляк.

Кроме того, мобилизация осужденных повлияет на их состояние, что может усилить их социальную стигматизацию. Это усложнит дальнейшую реинтеграцию этих людей в общество.

Как мы писали ранее, по закону Украины семьи погибших получают компенсацию в размере 15 млн грн. Среди тех, кто может получить деньги, могут быть и дети, и вдовы, и родители военного.

Получить всю сумму может либо один человек, либо его частями разделят на всех. Все может зависеть и от решения самого бойца. Соответствующий закон недавно вступил в силу.

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