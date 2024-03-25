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Чи відправлять на нуль тих, хто втратить статус обмежено придатного — пояснення юриста

25 березня 2024 06:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Втрата статусу обмежено придатного - кого стосується
Від чого залежить рішення ВЛК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо скасування статусу обмежено придатного в Україні. Протягом 9 місяців після підписання чоловіки мають пройти ВЛК і отримати новий статус. 

За якими критеріями будуть визначати придатність або непридатність до служби, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Втрата статусу обмежено придатного 

В Україні діє положення (Наказ МОУ від 14.08.2008  № 402) щодо розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Рішення ВЛК щодо статусу громадянина приймається саме на підставі нього. 

"На цей момент, законопроєкт не передбачає внесення змін до Наказу №402. Тому виникає проблема із визначення ступеню придатності, і як це буде визначатися у майбутньому — невідомо", — сказала юристка. 

Додамо, що законопроєкт передбачає, що військово-лікарські комісії більше не мають права писати у висновку про обмежену придатність до служби. 

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Це означає, що тепер ВЛК у ТЦК та СП повинні будуть визначати виключно повну придатність чи непридатність до проходження військової служби. Закон не передбачає та не описує ситуацію, що буде, якщо раніше обмежено придатна особа у подальшому буде визнана ВЛК придатним, та не встановлює, як стан здоров'я військовозобов’язаного впливатиме на службу та у яких військових формуваннях така особа виконуватиме військовий обов'язок", — додала юристка. 

Новий статус 

Наразі формулювання закону таке, як і було раніше. Умовно, непридатний до десантно-штурмових військ може бути придатним до служби в частинах забезпечення.

"Тих змін, які будуть розроблені, попри те, що забереться статус обмежено придатний, недостатньо. Має бути проміжна категорія станів, які передбачатимуть службу в тилових частинах, частинах забезпечення тощо", — сказала юристка. 

Вона додала, що наразі людей, які мають обмежену придатність за чинними нормами закону, не відправляють на нульові позиції. Вони можуть проходити службу в розташуванні військових частин на певній відстані від лінії фронту, а на нульові позиції їх можуть відправити лише за добровільною згодою.

Як ми писали раніше, пішов уже третій рік повномасштабної війни Росії проти України. Внаслідок цього у нашій державі тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. 

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що чоловіки, яких визнали обмежено придатними до військової служби, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. За її словами, це пов'язано з тим, що такого статусу вже не існує.

ЗСУ
армія
законопроєкт
ВЛК
ухилянти

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