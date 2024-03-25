Утрата статуса ограниченно пригодного – кого касается

От чего зависит решение ВВК. Фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла законопроект об отмене статуса ограниченно пригодного в Украине. В течение 9 месяцев после подписания мужчины должны пройти ВВК и получить новый статус.

По каким критериям будут определять пригодность или непригодность к службе, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Утрата статуса ограниченно пригодного

В Украине действует положение (Приказ МОУ от 14.08.2008 № 402) о перечне болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе. Решение ВВК о статусе гражданина принимается именно по нему.

"На данный момент законопроект не предусматривает внесения изменений в Приказ №402. Поэтому возникает проблема по определению степени годности, и как это будет определяться в будущем — неизвестно", — сказала юрист.

Добавим, что законопроект предусматривает, что военно-врачебные комиссии больше не имеют права писать в заключении об ограниченной пригодности к службе.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Это означает, что теперь ВВК в ТЦК и СП должны будут определять исключительно полную пригодность или непригодность к прохождению военной службы. Закон не предусматривает и не описывает ситуацию, что будет, если ранее ограничено пригодное лицо в дальнейшем будет признано ВВК пригодным, и не устанавливает, как состояние здоровья военнообязанного будет влиять на службу и в каких военных формированиях такое лицо будет выполнять воинскую обязанность", — добавила юрист.

Новый статус

Пока формулировка закона такая, как и была раньше. Условно, непригодный к десантно-штурмовым войскам может быть пригоден к службе в частях обеспечения.

"Тех изменений, которые будут разработаны, несмотря на то, что заберется статус ограниченно непригодный, недостаточно. Должна быть промежуточная категория состояний, которые будут предусматривать службу в тыловых частях, частях обеспечения и т.д.", — сказала юрист.

Она добавила, что пока людей, имеющих ограниченную пригодность по действующим нормам закона, не отправляют на нулевые позиции. Они могут проходить службу в расположении воинских частей на определенном расстоянии от линии фронта, а на нулевые позиции их могут отправить только по добровольному согласию.

Как мы писали ранее, последовал уже третий год полномасштабной войны России против Украины. В результате в нашем государстве продолжаются военное положение и общая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что мужчины, которых признали ограниченно годными к военной службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. По ее словам, это связано с тем, что такого статуса уже нет.