Чи залишать на військовому обліку тих, кого звільнили зі служби за станом здоров'я — відповідь юриста

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Міноборони України

В умовах загальних мобілізації та воєнного стану демобілізації в Україні немає. Щоправда, звільнитися зі служби військові все-таки можуть. Йдеться про бійців, які мають проблеми зі здоров'ям.

Адвокат Ігор Дайнеко пояснив, чи виключають звільнених бійців з військового обліку.

Реклама

Читайте також:

Чи виключать з обліку тих, кого звільнили зі служби

Згідно із законом "Про військовий обов'язок та військову службу", з військового обліку у відповідних ТЦК та СП виключають громадян, яких визнали непридатними до військової служби. Тих, хто придатний за станом здоров'я і не досяг граничного віку, включають у запас.

"Особи, які звільнені зі служби за станом здоров'я, тобто непридатні до служби, не зараховуються в запас. У разі невиконання вимог закону необхідно звертатися зі скаргою до Міноборони або суду, аби ті ухвалили рішення щодо виключення з військового обліку", — зазначив правознавець.

Нагадаємо, у Харкові чоловік ще у 2022 році отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок харків'янину, який виготовив для іншого чоловіка довідку про перебування на військовому обліку. Фігурант мав провести кілька років у в'язниці, але покарання замінили іспитовим строком.