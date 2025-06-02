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Исключат ли с учета бойцов, которых уволили по состоянию здоровья

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Дата публикации 2 июня 2025 01:30
Оставят ли на воинском учете тех, кого уволили со службы по состоянию здоровья — ответ юриста
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В условиях общей мобилизации и военного положения демобилизации в Украине нет. Правда, уволиться со службы военные все-таки могут. Речь идет о бойцах, которые имеют проблемы со здоровьем.

Адвокат Игорь Дайнеко объяснил, исключают ли уволенных бойцов с воинского учета.

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Исключат ли с учета тех, кого уволили со службы по состоянию здоровья

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", с воинского учета в соответствующих ТЦК и СП исключают граждан, которых признали непригодными к военной службе. Тех, кто пригоден по состоянию здоровья и не достиг предельного возраста, включают в запас.

"Лица, которые уволены со службы по состоянию здоровья, то есть непригодные к службе, не зачисляются в запас. В случае невыполнения требований закона необходимо обращаться с жалобой в Минобороны или суд, чтобы те приняли решение об исключении с воинского учета", — отметил правовед.

Напомним, в Харькове мужчина еще в 2022 году получил повестку, но уклонился от мобилизации. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали о приговоре харьковчанину, который изготовил для другого мужчины справку о пребывании на воинском учете. Фигурант должен был провести несколько лет в тюрьме, но наказание заменили испытательным сроком.

армия военный учет военнослужащие фронт военная служба
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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