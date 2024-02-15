Чи заїжджають медики на "нуль" — розповідь військового

Дмитро Козятинський біля броньованого евакуаційного автомобіля. Фото: Twitter Козятинського

Бронеавтомобілі евакуаційних екіпажів переважно виїжджають за пораненими аж на позиції Сил оборони України. Але іноді ситуація складається так, що піхоті простіше винести поранених руками, бо медичні автомобілі є однією із пріоритетних цілей для російських окупантів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, у деяких випадках евакуаційні екіпажі заїжджають на позиції Збройних сил України.

"Проте це небажаний сценарій, оскільки броня є однією з пріоритетних цілей для ворога — можна легко отримати ПТУР чи FPV в корпус", — пояснив бойовий медик.

Піхоті іноді простіше

Через це, зазначив Дмитро Козятинський, евакуаційний автомобіль зазвичай стоїть на певній відстані від позицій, а поранених виносять самі військовослужбовці.

Тому, підкреслив бойовий медик, бронеавтомобілі не завжди під’їжджають на "нуль".

"Інколи піхоті легше/швидше своїми силами (наприклад, пікапом) відвезти пораненого з позицій до точки медеваку", — пояснив він.

Нагадаємо, що у січні бійці бригади "Лють" "Гвардії наступу" показали, як відбувається евакуація поранених бійців "з нуля".