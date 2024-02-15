Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи заїжджають медики на "нуль" — розповідь військового arrow

Чи заїжджають медики на "нуль" — розповідь військового

15 лютого 2024 05:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи заїжджають медики на "нуль" — розповідь військового
Дмитро Козятинський біля броньованого евакуаційного автомобіля. Фото: Twitter Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бронеавтомобілі евакуаційних екіпажів переважно виїжджають за пораненими аж на позиції Сил оборони України. Але іноді ситуація складається так, що піхоті простіше винести поранених руками, бо медичні автомобілі є однією із пріоритетних цілей для російських окупантів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Медики на позиціях

За словами Козятинського, у деяких випадках евакуаційні екіпажі заїжджають на позиції Збройних сил України.

"Проте це небажаний сценарій, оскільки броня є однією з пріоритетних цілей для ворога — можна легко отримати ПТУР чи FPV в корпус", — пояснив бойовий медик.

Піхоті іноді простіше

Через це, зазначив Дмитро Козятинський, евакуаційний автомобіль зазвичай стоїть на певній відстані від позицій, а поранених виносять самі військовослужбовці.

Тому, підкреслив бойовий медик, бронеавтомобілі не завжди під’їжджають на "нуль".

"Інколи піхоті легше/швидше своїми силами (наприклад, пікапом) відвезти пораненого з позицій до точки медеваку", — пояснив він.

Нагадаємо, що у січні бійці бригади "Лють" "Гвардії наступу" показали, як відбувається евакуація поранених бійців "з нуля".

ЗСУ
евакуація
медики
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі