Заезжают ли медики на "ноль" — рассказ военного

Дмитрий Козятинский возле бронированного эвакуационного автомобиля. Фото: Twitter Казатинского

Бронеавтомобили эвакуационных экипажей преимущественно выезжают за ранеными на позиции Сил обороны Украины. Но иногда ситуация складывается так, что пехоте проще вынести раненых руками, потому что медицинские автомобили являются одной из приоритетных целей для российских окупантов.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, в некоторых случаях эвакуационные экипажи заезжают на позиции Вооруженных сил Украины.

"Однако это нежелательный сценарий, поскольку броня является одной из приоритетных целей для врага — можно легко получить ПТУР или FPV в корпус", — объяснил боевой медик.

Пехоте иногда проще

Поэтому, отметил Дмитрий Козятинский, эвакуационный автомобиль обычно стоит на определенном расстоянии от позиций, а раненых выносят сами военнослужащие.

Поэтому, подчеркнул боевой медик, бронеавтомобили не всегда подъезжают на "ноль".

"Иногда пехоте легче/быстрее своими силами (например, пикапом) отвезти раненого с позиций в точку медевака", — пояснил он.

Напомним, что в январе бойцы бригады "Лють" "Гвардії люті" показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с ноля".