Призов і контракт, відмінності у військовій службі

Чим служба за призовом відрізняється від контрактної служби
Військовослужбовці, які потрапляють до Збройних сил України за призовом, мають менш вигідні умови, ніж контрактники. Але в нинішніх умовах важко визначити, де військові є більш захищеними.
Про це йдеться у матеріалі від "Новини.Pro".
Особливості служби за призовом
Умови служби військовослужбовців, які потрапляють до лав ЗСУ за призовом, відрізняється від умов служби за контрактом.
Так, вони не можуть вибрати собі місце для служби і мають меншу, ніж у колег-контрактників, зарплату.
Крім того, такі військові не можуть достроково завершити свою військову службу та часто служать довше за військовослужбовців контрактної служби.
Що краще — призов чи контракт
Втім, зазначають автори матеріалу, зараз важко визначити, яка саме категорія військовослужбовців — призвані чи контрактники — є більш захищеною.
"На цей аспект впливають декілька чинників: вид військ, місце дислокації, виконання бойових завдань, індивідуальні обставини", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України підбили підсумки двох місяців роботи нової платформи, через яку будь-хто може повідомити про те, що варто змінити у ЗСУ. Портал "Дерегуляція в системі Міноборони" було запущено у травні.
Також ми писали, що протягом червня цього року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн продуктів для українських військових. Причина в тому, що продукти виявилися неякісними та небезпечними.
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