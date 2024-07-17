Призов і контракт, відмінності у військовій службі

Призов до ЗСУ. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці, які потрапляють до Збройних сил України за призовом, мають менш вигідні умови, ніж контрактники. Але в нинішніх умовах важко визначити, де військові є більш захищеними.

Про це йдеться у матеріалі від "Новини.Pro".

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Особливості служби за призовом

Умови служби військовослужбовців, які потрапляють до лав ЗСУ за призовом, відрізняється від умов служби за контрактом.

Так, вони не можуть вибрати собі місце для служби і мають меншу, ніж у колег-контрактників, зарплату.

Крім того, такі військові не можуть достроково завершити свою військову службу та часто служать довше за військовослужбовців контрактної служби.

Що краще — призов чи контракт

Втім, зазначають автори матеріалу, зараз важко визначити, яка саме категорія військовослужбовців — призвані чи контрактники — є більш захищеною.

"На цей аспект впливають декілька чинників: вид військ, місце дислокації, виконання бойових завдань, індивідуальні обставини", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України підбили підсумки двох місяців роботи нової платформи, через яку будь-хто може повідомити про те, що варто змінити у ЗСУ. Портал "Дерегуляція в системі Міноборони" було запущено у травні.

Також ми писали, що протягом червня цього року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн продуктів для українських військових. Причина в тому, що продукти виявилися неякісними та небезпечними.