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Чем служба по призыву отличается от контрактной службы

17 июля 2024 17:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Призыв и контракт, отличия в военной службе
Призыв в ВСУ. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, которые попадают в Вооруженные силы Украины по призыву, имеют менее выгодные условия, чем контрактники. Но в нынешних условиях трудно определить, где военные более защищены.

Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".

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Особенности службы по призыву

Условия службы военнослужащих, которые попадают в ряды ВСУ по призыву, отличаются от условий службы по контракту.

Да, они не могут выбрать себе место для службы и имеют меньшую, чем у коллег-контрактников, зарплату.

Кроме того, такие военные не могут досрочно завершить свою военную службу и часто служат дольше военнослужащих контрактной службы.

Что лучше — призыв или контракт

Впрочем, отмечают авторы материала, сейчас трудно определить, какая именно категория военнослужащих — призванные или контрактники — более защищена.

"На этот аспект влияют несколько факторов: вид войск, место дислокации, выполнение боевых задач, индивидуальные обстоятельства", — говорится в материале.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины подвели итоги двух месяцев работы новой платформы, через которую кто-либо может сообщить о том, что следует изменить в ВСУ. Портал "Дерегуляция в системе Минобороны" был запущен в мае.

Также мы писали, что в течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.

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