Чим відрізняються військова форма та "мілітарі"-стиль: пояснення від Міноборони

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Під час повномасштабного вторгнення камуфляж носять не лише захисники України, а й цивільні. Аби уникнути штрафу, треба розуміти, чим військова форма відрізняється від "мілітарі"-стилю. Цивільним можна носити "мілітарі"-одяг, якщо на ньому немає офіційних знаків і символів.

Про це 17 квітня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Чим військова форма відрізняється від "мілітарі"-стилю

Військова форма — одяг із маскувальним малюнком. Йдеться про ММ-14 (український піксель), ММ-16Ф (синьо-сірий піксель для ВМС) та інші різноманітні малюнках для спеціального одягу для виконання бойових або спеціальних завдань.

Одяг стилю "мілітарі" нагадує військовий лише візуально.

"Він може мати схожу колірну гаму, але не повинен копіювати статутні камуфляжі, державну символіку, знаки розрізнення ЗСУ або інших військових формувань", — пояснили в Міноборони України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на законодавство писав, що тих, хто незаконно використовує військову форму, штрафуватимуть. За перше порушення штраф становитиме до 3 400 гривень. Якщо ж порушення повторне, розмір штрафу може сягнути 6 800 гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олександра Федієнка повідомляв, чи можуть працівники ТЦК та СП носити балаклави. Від 2017 року це постійний атрибут військовослужбовців. Щоправда, під час спілкування з військовозобов'язаними працівники військкомату все ж таки мають знімати балаклави та пред'являти свої посвідчення.