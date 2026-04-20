Главная Мобилизация Чем отличаются военная форма и "милитари"-стиль: объяснение от МОУ

Чем отличаются военная форма и "милитари"-стиль: объяснение от МОУ

Дата публикации 20 апреля 2026 06:03
Чем отличаются военная форма и "милитари"-стиль: объяснение от Минобороны
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Во время полномасштабного вторжения камуфляж носят не только защитники Украины, но и гражданские. Чтобы избежать штрафа, надо понимать, чем военная форма отличается от "милитари"-стиля. Гражданским можно носить "милитари"-одежду, если на ней нет официальных знаков и символов.

Об этом 17 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Чем военная форма отличается от "милитари"-стиля

Военная форма — одежда с маскировочным рисунком. Речь идет о ММ-14 (украинский пиксель), ММ-16Ф (сине-серый пиксель для ВМС) и других разнообразных рисунках для специальной одежды для выполнения боевых или специальных задач.

Одежда стиля "милитари" напоминает военную только визуально.

"Она может иметь похожую цветовую гамму, но не должна копировать уставные камуфляжи, государственную символику, знаки различия ВСУ или других военных формирований", — объяснили в Минобороны Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на законодательство писал, что тех, кто незаконно использует военную форму, будут штрафовать. За первое нарушение штраф составит до 3 400 гривен. Если же нарушение повторное, размер штрафа может достичь 6 800 гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Федиенко сообщал, могут ли работники ТЦК и СП носить балаклавы. С 2017 года это постоянный атрибут военнослужащих. Правда, во время общения с военнообязанными работники военкомата все же должны снимать балаклавы и предъявлять свои удостоверения.

армия военнослужащие военная форма
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
