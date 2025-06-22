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Члени сім'ї загиблого — хто має право на цей статус

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Дата публікації: 22 червня 2025 12:20
Загиблі військовослужбовці - хто має право на статус членів сім'ї загиблого
Родина загиблого воїна отримує нагороду від Президента. Фото: Полтавська ОВА
Ключові моменти Члени сім’ї загиблих військовослужбовців Які діти зараховуються до родини загиблого

Членами сім’ї загиблого військовослужбовця автоматично і без жодних додаткових умов вважаються лише батьки. Чоловіки / дружини та діти зараховуються у ці категорії лише з певними обмеженнями.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Члени сім’ї загиблих військовослужбовців

Військове законодавство визначає таку групу громадян, як "члени сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України".

До цієї категорії громадян входять, звісна річ, батьки, а також другий член подружжя (чоловік чи дружина), але за умови, якщо він не одружився удруге.

Які діти зараховуються до родини загиблого

Крім батьків та чоловіків / дружин, до членів сім’ї загиблого зараховують і інших родичів.

Це діти:

  • які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

А також до членів сім’ї загиблого входять і утриманці цього військового, яким виплачується пенсія через втрату утримувача.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і як може отримати гроші загиблого військового.

Додамо, ми повідомляли про те, коли родичам загиблого військовослужбовця можуть відмовити у виплатах.

родина батьки дружина військовослужбовці загиблі чоловік
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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