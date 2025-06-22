Загиблі військовослужбовці - хто має право на статус членів сім'ї загиблого

Члени сім'ї загиблого — хто має право на цей статус
Членами сім’ї загиблого військовослужбовця автоматично і без жодних додаткових умов вважаються лише батьки. Чоловіки / дружини та діти зараховуються у ці категорії лише з певними обмеженнями.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Члени сім’ї загиблих військовослужбовців
Військове законодавство визначає таку групу громадян, як "члени сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України".
До цієї категорії громадян входять, звісна річ, батьки, а також другий член подружжя (чоловік чи дружина), але за умови, якщо він не одружився удруге.
Які діти зараховуються до родини загиблого
Крім батьків та чоловіків / дружин, до членів сім’ї загиблого зараховують і інших родичів.
Це діти:
- які не мають (і не мали) своїх сімей;
- які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.
А також до членів сім’ї загиблого входять і утриманці цього військового, яким виплачується пенсія через втрату утримувача.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і як може отримати гроші загиблого військового.
Додамо, ми повідомляли про те, коли родичам загиблого військовослужбовця можуть відмовити у виплатах.
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