Погибшие военнослужащие - кто имеет право на статус членов семьи погибшего

Семья погибшего воина получает награду от Президента. Фото: Полтавская ОВА

Членами семьи погибшего военнослужащего автоматически и без дополнительных условий считаются только родители. Мужья/жены и дети зачисляются в эти категории только с определенными ограничениями.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Члены семьи погибших военнослужащих

Военное законодательство определяет такую группу граждан, как "члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины".

В эту категорию граждан входят, конечно, родители, а также второй супруг (муж или жена), но при условии, если он не женился во второй раз.

Какие дети причисляются к семье погибшего

Кроме родителей и мужа/жен, к членам семьи погибшего причисляют и других родственников.

Это дети:

которые не имеют (и не имели) своих семей;

которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

оба родителя которых погибли или пропали без вести.

А также к членам семьи погибшего входят и иждивенцы этого военного, которым выплачивается пенсия из-за потери содержателя.

Напомним, мы ранее писали о том, кто и как может получить деньги погибшего военного.

Добавим, мы сообщали о том, когда родственникам погибшего военнослужащего могут отказать в выплатах.