Погибшие военнослужащие - кто имеет право на статус членов семьи погибшего

Члены семьи погибшего — кто имеет право на этот статус
Членами семьи погибшего военнослужащего автоматически и без дополнительных условий считаются только родители. Мужья/жены и дети зачисляются в эти категории только с определенными ограничениями.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Члены семьи погибших военнослужащих
Военное законодательство определяет такую группу граждан, как "члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины".
В эту категорию граждан входят, конечно, родители, а также второй супруг (муж или жена), но при условии, если он не женился во второй раз.
Какие дети причисляются к семье погибшего
Кроме родителей и мужа/жен, к членам семьи погибшего причисляют и других родственников.
Это дети:
- которые не имеют (и не имели) своих семей;
- которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- оба родителя которых погибли или пропали без вести.
А также к членам семьи погибшего входят и иждивенцы этого военного, которым выплачивается пенсия из-за потери содержателя.
Напомним, мы ранее писали о том, кто и как может получить деньги погибшего военного.
Добавим, мы сообщали о том, когда родственникам погибшего военнослужащего могут отказать в выплатах.
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