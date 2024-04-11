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Чмут розповів про бронювання від мобілізації та його вплив на економіку

11 квітня 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чмут розповів про бронювання від мобілізації та його вплив на економіку
Тарас Чмут. Фото: Українська правда
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За словами керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, Україна має змогу утримувати оборону, доки працює економіка, тому підхід до бронювання повинен бути ретельно збалансованим. Він також закликає до виваженого підходу до мобілізації та визначення чіткої стратегії щодо забезпечення обороноздатності країни без шкоди для економіки.

Про це керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю для Української правди.

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Ми воюємо, поки працює економіка

"Ці умовні справедливі правила гри для всіх мають враховувати економічну компоненту. Ми воюємо, поки у нас є кошти. Якщо кошти закінчуються, ми не воюємо. І неважливо, скільки у вас мобілізованих. Законодавство має передбачати чіткий розподіл тих, хто воює, і тих, хто забезпечує війну. Бо без економіки війни немає. Тому ми маємо не забувати про себе, про економіку. Ми маємо вкладати в це багато всього. Це про баланси", — пояснив Тарас Чмут.

За словами Чмута, нині існує складна проблема у визначенні золотої середини між тим, де людей залишати в економіці, а де мобілізувати для військових дій. Наприклад, він зазначив, що програмісти, які розробляють продукти для сил оборони, не повинні бути мобілізовані для військових дій.

"У нас були контракти, які не виконані через те, що просто не було кому робити, бо десь когось мобілізували, і завод не може працювати. І так, у бізнесу, в дуже багатьох компаніях забирають людей. Люди не проти, там нормальні люди, все ок. Але на цьому зупиняється якась компанія, і все — економіка не отримує, виробництва немає, зарплат немає, грошей немає. А армія отримує плюс одну людину", — додав Чмут.

Нагадаємо, що Тарас Чмут розповідає, що Олександр Сирський проявляє себе інакше, ніж Валерій Залужний. Водночас він зазначає, що стосовно посадових осіб варто говорити за результатами їх роботи, а не в момент призначення.

Також ми розповідали про те, що Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян. 

економіка
Український бізнес
мобілізація
війна в Україні

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