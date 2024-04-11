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Чмут рассказал о бронировании от мобилизации и его влиянии на экономику

11 апреля 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Чмут рассказал о бронировании от мобилизации и его влиянии на экономику
Тарас Чмут. Фото: Украинская правда
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По словам руководителя благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, Украина имеет возможность удерживать оборону, пока работает экономика, поэтому подход к бронированию должен быть тщательно сбалансирован. Он также призывает к взвешенному подходу к мобилизации и определению четкой стратегии обеспечения обороноспособности страны без ущерба для экономики.

Об этом руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью для Украинской правды.

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Мы воюем, пока работает экономика

"Эти условные справедливые правила игры для всех должны учитывать экономическую компоненту. Мы воюем, пока у нас есть средства. Если средства заканчиваются, мы не воюем. И неважно, сколько у вас мобилизованных. Законодательство должно предусматривать четкое распределение воюющих и тех, кто обеспечивает войну. Потому что без экономики войны нет. Поэтому мы должны не забывать о себе, об экономике. Мы должны вкладывать в это много всего. Это о балансах", — пояснил Тарас Чмут.

По словам Чмута, сейчас существует сложная проблема в определении золотой середины между тем, где людей оставлять в экономике, а где мобилизовать для военных действий. К примеру, он отметил, что программисты, разрабатывающие продукты для сил обороны, не должны быть мобилизованы для военных действий.

"У нас были контракты, которые не выполнены из-за того, что просто некому было делать, потому что где-то кого-то мобилизовали, и завод не может работать. И да, у бизнеса, в очень многих компаниях забирают людей. Люди не против, там нормальные люди, все ок. Но на этом останавливается какая-то компания, и все — экономика не получает, производства нет, зарплат нет, денег нет. А армия получает плюс одного человека", — добавил Чмут.

Напомним, что Тарас Чмут рассказывает, что Александр Сырский проявляет себя иначе, чем Валерий Залужный. В то же время он отмечает, что в отношении должностных лиц следует говорить по результатам их работы, а не в момент назначения.

Также мы рассказывали о том, что Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.

экономика
Украинский бизнес
мобилизация
война в Украине

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