Військовозобов'язаний дорогою до пункту збору втік — що вирішив суд

Чоловік тікає з автобуса. Фото ілюстративне: ШІ

Житель Полтавщини ухилився від мобілізації. Задля уникнення служби чоловік наважився втекти із транспорту, який прямував до пункту збору. Порушнику вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Чутівський районний суд Полтавської області ухвалив 15 січня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант перебував на військовому обліку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження служби. Тогоріч у липні чоловік отримав мобілізаційне розпорядження та повістку, згідно з якою мав долучитися до лав ЗСУ. Про відповідальність за неявку військовозобов'язаного попередили, але він вирішив ухилитися від служби, тому самовільно залишив транспорт, який прямував на місце збору.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації його засудили до трьох років в'язниці, але замінили реальний термін ув'язнення двома роками умовного. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

"Умовний термін не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов'язаним і підлягає призову під час мобілізації", — наголосили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

