Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чоловік дорогою до пункту збору втік — вирок суду

Чоловік дорогою до пункту збору втік — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 03:32
Військовозобов'язаний дорогою до пункту збору втік — що вирішив суд
Чоловік тікає з автобуса. Фото ілюстративне: ШІ

Житель Полтавщини ухилився від мобілізації. Задля уникнення служби чоловік наважився втекти із транспорту, який прямував до пункту збору. Порушнику вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Чутівський районний суд Полтавської області ухвалив 15 січня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, фігурант перебував на військовому обліку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження служби. Тогоріч у липні чоловік отримав мобілізаційне розпорядження та повістку, згідно з якою мав долучитися до лав ЗСУ. Про відповідальність за неявку військовозобов'язаного попередили, але він вирішив ухилитися від служби, тому самовільно залишив транспорт, який прямував на місце збору.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації його засудили до трьох років в'язниці, але замінили реальний термін ув'язнення двома роками умовного. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

"Умовний термін не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов'язаним і підлягає призову під час мобілізації", — наголосили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, жителька Закарпаття побила військовослужбовця ТЦК та СП дорожнім знаком Stop. Упродовж двох років вона перебуватиме на іспитовому строку. 

Також ми повідомляли, що за Юлію Тимошенко почали вносити заставу у справі про підкуп парламентарів. Сама лідерка фракції "Батьківщина" заявила в суді, що не знала про ці внески.

суд втеча мобілізація покарання військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації