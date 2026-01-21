Видео
Україна
Видео

Мужчина по дороге в пункт сбора сбежал — приговор суда

Мужчина по дороге в пункт сбора сбежал — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 03:32
Военнообязанный по дороге в пункт сбора сбежал — что решил суд
Мужчина убегает из автобуса. Фото иллюстративное: ИИ

Житель Полтавщины уклонился от дорожнім. Для избежания службы мужчина решился сбежать из транспорта, который направлялся в пункт сбора. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Чутовский районный суд Полтавской области принял 15 января.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант находился на воинском учете и прошел ВВК, которая признала его пригодным к прохождению службы. В июле прошлого года в июле мужчина получил мобилизационное распоряжение и повестку, согласно которой должен был присоединиться к рядам ВСУ. Об ответственности за неявку военнообязанного предупредили, но он решил уклониться от службы, поэтому самовольно оставил транспорт, который направлялся на место сбора.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации его приговорили к трем годам тюрьмы, но заменили реальный срок заключения двумя годами условного. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

"Условный срок не является основанием для получения отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву по мобилизации", — отметили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Напомним, жительница Закарпатья избила военнослужащего ТЦК и СП дорожным знаком Stop. В течение двух лет она будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что за Юлию Тимошенко начали вносить залог по делу о подкупе парламентариев. Сама лидер фракции "Батьківщина" заявила в суде, что не знала об этих взносах.

