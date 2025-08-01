Військовозобов'язаний двічі ігнорував повістки — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: кадр із відео

На Львівщині військовозобов'язаний після проходження ВЛК двічі ігнорував повістки. За вчинене він проведе декілька років у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Шептицький міський суд Львівської області ухвалив 28 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, житель Соснівки 29 квітня минулого року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловік отримав повістку й мав наступного дня прибути до військової частини, але не виконав цю вимогу. 21 вересня військовозобов'язаному вручили ще одну повістку — її він теж проігнорував.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що звертався до сімейного лікаря, оскільки під час ВЛК казав медикам, що має проблеми зі здоров'ям, але ті не звернули на його скарги уваги. За словами обвинуваченого, 30 квітня він телефонував у призовий пункт і попереджав, що не зможе з'явитися через візит до сімейного лікаря. У вересні ж до військової частини його вже не могли відправити, оскільки розпочали досудове розслідування через ухилення від служби. Також фігурант додав, до кілька років тому зазнав травми хребта, має направлення до травматолога й вважає себе непридатним до служби за станом здоров'я.

Суддя визнала підсудного винним і призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів засуджений має право оскаржити вирок, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік зламав ніс працівнику ТЦК та СП. За це він проведе у в'язниці три роки.

Також ми повідомляли, що жителя Дніпра засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він добровільно воював на боці окупантів.