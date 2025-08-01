Военнообязанный дважды игнорировал повестки — какое наказание избрал для него суд

Мужчина проходит ВВК. Фото иллюстративное: кадр из видео

На Львовщине военнообязанный после прохождения ВВК дважды игнорировал повестки. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Шептицкий городской суд Львовской области вынес 28 июля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, житель Сосновки 29 апреля прошлого года прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. После этого мужчина получил повестку и должен был на следующий день прибыть в воинскую часть, но не выполнил это требование. 21 сентября военнообязанному вручили еще одну повестку — ее он тоже проигнорировал.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина объяснил, что обращался к семейному врачу, поскольку во время ВВК говорил медикам, что имеет проблемы со здоровьем, но те не обратили на его жалобы внимания. По словам обвиняемого, 30 апреля он звонил в призывной пункт и предупреждал, что не сможет явиться из-за визита к семейному врачу. В сентябре же в воинскую часть его уже не могли отправить, поскольку начали досудебное расследование из-за уклонения от службы. Также фигурант добавил, что несколько лет назад получил травму позвоночника, имеет направление к травматологу и считает себя непригодным к службе по состоянию здоровья.

Судья признала подсудимого виновным и назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В течение 30 дней осужденный имеет право обжаловать приговор, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина сломал нос работнику ТЦК и СП. За это он проведет в тюрьме три года.

Также мы сообщали, что жителя Днепра приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он добровольно воевал на стороне оккупантов.