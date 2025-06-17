У Житомирській області чоловіка засудили за повторну відмову від повістки

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

У Житомирській області чоловік двічі відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 47-річний житель Житомирської області у липні минулого року відмовився від повістки, чим ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання він визнав свою провину. За його словами, хоч військово-лікарська комісія визнала його придатним, але в нього нібито "хворе серце, хвороба легенів та підвищений артеріальний тиск". Чоловік зауважив, що доглядає за хворим батьком, внаслідок чого не хоче служити.

Суд з'ясував, що у 2023 році його вже притягували до відповідальності з призначенням іспитового строку за ухилення від мобілізації. Однак він знову вчинив аналогічне правопорушення.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який не погодився з рішенням ВЛК та не прийшов по повістці.

Раніше у Луцьку чоловік відмовився отримувати повістку від представників ТЦК. Суд визнав його винним.