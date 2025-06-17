У Житомирській області чоловіка засудили за повторну відмову від повістки

Чоловік двічі ухилився від отримання повістки — рішення суду
У Житомирській області чоловік двічі відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах справи йдеться, що 47-річний житель Житомирської області у липні минулого року відмовився від повістки, чим ухилився від мобілізації.
Під час судового засідання він визнав свою провину. За його словами, хоч військово-лікарська комісія визнала його придатним, але в нього нібито "хворе серце, хвороба легенів та підвищений артеріальний тиск". Чоловік зауважив, що доглядає за хворим батьком, внаслідок чого не хоче служити.
Суд з'ясував, що у 2023 році його вже притягували до відповідальності з призначенням іспитового строку за ухилення від мобілізації. Однак він знову вчинив аналогічне правопорушення.
Рішення суду
Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років та одного місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який не погодився з рішенням ВЛК та не прийшов по повістці.
Раніше у Луцьку чоловік відмовився отримувати повістку від представників ТЦК. Суд визнав його винним.
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