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Главная Мобилизация Мужчина дважды уклонился от получения повестки — решение суда

Мужчина дважды уклонился от получения повестки — решение суда

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 00:33
В Житомирской области мужчину судили за повторный отказ от повестки
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Житомирской области мужчина дважды отказался от получения повестки. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 47-летний житель Житомирской области в июле прошлого года отказался от повестки, чем уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания он признал свою вину. По его словам, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным, но у него якобы "больное сердце, болезнь легких и повышенное артериальное давление". Мужчина отметил, что ухаживает за больным отцом, в результате чего не хочет служить.

Суд выяснил, что в 2023 году его уже привлекали к ответственности с назначением испытательного срока за уклонение от мобилизации. Однако он снова совершил аналогичное правонарушение.

Решение суда

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который не согласился с решением ВВК и не пришел по повестке.

Ранее в Луцке мужчина отказался получать повестку от представителей ТЦК. Суд признал его виновным.

Житомирская область мобилизация повестки ТЦК и СП уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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