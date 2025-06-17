В Житомирской области мужчину судили за повторный отказ от повестки

Мужчина дважды уклонился от получения повестки — решение суда
В Житомирской области мужчина дважды отказался от получения повестки. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела говорится, что 47-летний житель Житомирской области в июле прошлого года отказался от повестки, чем уклонился от мобилизации.
Во время судебного заседания он признал свою вину. По его словам, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным, но у него якобы "больное сердце, болезнь легких и повышенное артериальное давление". Мужчина отметил, что ухаживает за больным отцом, в результате чего не хочет служить.
Суд выяснил, что в 2023 году его уже привлекали к ответственности с назначением испытательного срока за уклонение от мобилизации. Однако он снова совершил аналогичное правонарушение.
Решение суда
Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который не согласился с решением ВВК и не пришел по повестке.
Ранее в Луцке мужчина отказался получать повестку от представителей ТЦК. Суд признал его виновным.
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