Як суд покарав чоловіка, який намагався переправити за кордон двох військовозобов'язаних

Будівля Жовківського районного суду Львівської області. Фото: gv.lv.court.gov.ua

Уродженець Рави-Руської Львівської області намагався переправити за межі України двох військовозобов'язаних. Утечі громадян призовного віку за кордон завадили охоронці держрубежів.

Відповідний вирок виніс Жовківський районний суд Львівської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 29 листопада минулого року фігурант разом зі спільником повіз двох військовозобов'язаних до цвинтаря в селі Дев'ятир. Від цього кладовища до території Польщі було лише 500 метрів, тому звідти порушник повів "клієнтів" у бік сусідньої країни, аби ті перетнули кордон поза межами пункту пропуску. "Мандрівка" виявилася невдалою, оскільки і переправника, і втікачів затримали представники ДПСУ.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення та трьох років позбавлення права займатися діяльністю, яка пов'язана з перевезеннями людей за кордон (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України), однак замінили реальний термін двома роками іспитового.

Нагадаємо, у Волинській області прикордонниця дозволила двом військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Її призначили покарання у вигляді двох років іспитового строку.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік побив прикордонника. Скоїти напад він вирішив, тому що хотів потрапити за кордон.