Як суд покарав чоловіка, який намагався переправити за кордон двох військовозобов'язаних

Чоловік хотів перевести через кордон ухилянтів — що вирішив суд
Уродженець Рави-Руської Львівської області намагався переправити за межі України двох військовозобов'язаних. Утечі громадян призовного віку за кордон завадили охоронці держрубежів.
Відповідний вирок виніс Жовківський районний суд Львівської області.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, 29 листопада минулого року фігурант разом зі спільником повіз двох військовозобов'язаних до цвинтаря в селі Дев'ятир. Від цього кладовища до території Польщі було лише 500 метрів, тому звідти порушник повів "клієнтів" у бік сусідньої країни, аби ті перетнули кордон поза межами пункту пропуску. "Мандрівка" виявилася невдалою, оскільки і переправника, і втікачів затримали представники ДПСУ.
Рішення суду
Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення та трьох років позбавлення права займатися діяльністю, яка пов'язана з перевезеннями людей за кордон (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України), однак замінили реальний термін двома роками іспитового.
Нагадаємо, у Волинській області прикордонниця дозволила двом військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. Її призначили покарання у вигляді двох років іспитового строку.
Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік побив прикордонника. Скоїти напад він вирішив, тому що хотів потрапити за кордон.
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