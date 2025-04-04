Как суд наказал мужчину, который пытался переправить за границу двух военнообязанных

Здание Жовковского районного суда Львовской области. Фото: gv.lv.court.gov.ua

Уроженец Равы-Русской Львовской области пытался переправить за пределы Украины двух военнообязанных. Побегу граждан призывного возраста за границу помешали охранники госграницы.

Соответствующий приговор вынес Жовковский районный суд Львовской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 29 ноября прошлого года фигурант вместе с сообщником повез двух военнообязанных на кладбище в селе Девятырь. От этого кладбища до территории Польши было всего 500 метров, поэтому оттуда нарушитель повел "клиентов" в сторону соседней страны, чтобы те пересекли границу вне пункта пропуска. "Путешествие" оказалось неудачным, поскольку и переправщика, и беглецов задержали представители ГПСУ.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к пяти годам заключения и трем годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей за границу (часть вторая статьи 332 Уголовного кодекса Украины), однако заменили реальный срок двумя годами испытательного.

Напомним, в Волынской области пограничница позволила двум военнообязанным мужчинам пересечь границу. Ее назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина избил пограничника. Совершить нападение он решил, потому что хотел попасть за границу.