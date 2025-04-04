Как суд наказал мужчину, который пытался переправить за границу двух военнообязанных

Мужчина хотел перевести через границу уклонистов — что решил суд
Уроженец Равы-Русской Львовской области пытался переправить за пределы Украины двух военнообязанных. Побегу граждан призывного возраста за границу помешали охранники госграницы.
Соответствующий приговор вынес Жовковский районный суд Львовской области.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 29 ноября прошлого года фигурант вместе с сообщником повез двух военнообязанных на кладбище в селе Девятырь. От этого кладбища до территории Польши было всего 500 метров, поэтому оттуда нарушитель повел "клиентов" в сторону соседней страны, чтобы те пересекли границу вне пункта пропуска. "Путешествие" оказалось неудачным, поскольку и переправщика, и беглецов задержали представители ГПСУ.
Решение суда
Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к пяти годам заключения и трем годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей за границу (часть вторая статьи 332 Уголовного кодекса Украины), однако заменили реальный срок двумя годами испытательного.
Напомним, в Волынской области пограничница позволила двум военнообязанным мужчинам пересечь границу. Ее назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.
Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина избил пограничника. Совершить нападение он решил, потому что хотел попасть за границу.
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