Як суд покарав чоловіка, який підвозив чоловіків із фіктивними документами про батьківство до кордону

Будівля Луцького міськрайонного суду Волинської області. Фото: aerostar.ua

Житель Волинської області допомагав чоловікам незаконно перетинати державний кордон України. За допомогою фіктивних документів про батьківство громадяни могли без перешкод виїжджати за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив у понеділок, 10 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений разом зі знайомим переправляв військовозобов'язаних чоловіків за межі України. Фігуранти пропонували одиноким матерям за гроші оформити батьківство на чужих чоловіків, аби ті мали змогу перетнути кордон. "Послугами" переправників скористалися троє військовозобов'язаних: одному, який не мав дітей, приписали двох дітей від однієї жінки, а ще одну дитину — від іншої; двох інших "клієнтів" забезпечили документами про наявність третьої дитини. Під час отримання 1,5 тисячі доларів від клієнта підсудний і його спільник спіймалися на гарячому.

Рішення суду

У суді обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік заявив, що про переоформлення батьківства домовлявся лише його спільник, а він нібито лише підвозив чоловіків, не знаючи, що надалі вони планують перетнути кордон.

Суд визнав порушника винним. Чоловік проведе у в'язниці сім років і сім місяців, а після того, як відбуде покарання, два роки не матиме права займатися діяльністю, що пов'язана з наданням послуг щодо міжнародного перевезення пасажирів і вантажів.

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця. За це його засудили до двох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що в Харкові чоловік після отримання повістки не прибув до збірного пункту ТЦК та СП. За ухилення від мобілізації він проведе три роки у в'язниці.