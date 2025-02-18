Как суд наказал мужчину, который подвозил мужчин с фиктивными документами об отцовстве к границе

Здание Луцкого горрайонного суда Волынской области. Фото: aerostar.ua

Житель Волынской области помогал мужчинам незаконно пересекать государственную границу Украины. С помощью фиктивных документов об отцовстве граждане могли беспрепятственно выезжать за границу.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес в понедельник, 10 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый вместе со знакомым переправлял военнообязанных мужчин за пределы Украины. Фигуранты предлагали одиноким матерям за деньги оформить отцовство на чужих мужчин, чтобы те могли пересечь границу.

"Услугами" переправщиков воспользовались трое военнообязанных: одному, который не имел детей, приписали двух детей от одной женщины, а еще одного ребенка — от другой; двух других "клиентов" обеспечили документами о наличии третьего ребенка. Во время получения 1,5 тысячи долларов от клиента подсудимого и его сообщника поймали с поличным.

Решение суда

В суде обвиняемый не признал свою вину. Мужчина заявил, что о переоформлении отцовства договаривался только его сообщник, а он якобы только подвозил мужчин, не зная, что в дальнейшем они планируют пересечь границу.

Суд признал нарушителя виновным. Мужчина проведет в тюрьме семь лет и семь месяцев, а после того, как отбудет наказание, два года не будет иметь права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по международной перевозке пассажиров и грузов.

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль военнослужащего. За это его приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина после получения повестки не прибыл в сборный пункт ТЦК и СП. За уклонение от мобилизации он проведет три года в тюрьме.