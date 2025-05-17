Чоловік намагався дати хабар прикордоннику — яке покарання обрав для нього суд

Прикордонники. Фото ілюстративне: loda.gov.ua

У Чернівецькій області чоловік намагався дати хабар прикордоннику, щоб виїхати за межі України. За кордоном на нього чекала дружина.

Про це йдеться у вироку, який Герцаївський районний суд Чернівецької області ухвалив 25 грудня минулого року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріала, фігурант разом зі своєю родиною у 2022 році переїхав із Дніпра на захід України. Через погіршення стану здоров'я його дружина виїхала до Молдови. Дізнавшись, що жінці треба робити операцію, підсудний вирішив, що має бути поруч із нею. Чоловік запропонував тисячу євро прикордоннику, аби той автівкою переправив його із сином за кордон поза пунктами пропуску.

Порушника затримали, коли його син переказав на карту прикордонника 70 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Він заявив, що отримав контакти прикордонника від жителя Румунії: той запевнив, що це місцевий житель, який добре орієнтується на місцевості й може за гроші допомогти перетнути кордон.

За словами адвоката, його підзахисний не знав, що розмовляє з начальником відділу прикордонної служби, але суддя цій версії не повірив, адже під час зустрічі з обвинуваченим охоронець держрубежів був у формі з розпізнавальними знаками.

Фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі, однак майно в нього не конфісковуватимуть. Вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік після отримання повістки не схотів служити навіть у тилу на посаді діловода. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

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