Мужчина пытался дать взятку пограничнику — какое наказание избрал для него суд

Пограничники. Фото иллюстративное: loda.gov.ua

В Черновицкой области мужчина пытался дать взятку пограничнику, чтобы выехать за пределы Украины. За границей его ждала жена.

Об этом говорится в приговоре, который Герцаевский районный суд Черновицкой области вынес 25 декабря прошлого года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант вместе со своей семьей в 2022 году переехал из Днепра на запад Украины. Из-за ухудшения состояния здоровья его жена уехала в Молдову. Узнав, что женщине надо делать операцию, подсудимый решил, что должен быть рядом с ней. Мужчина предложил тысячу евро пограничнику, чтобы тот на машине переправил его с сыном за границу вне пунктов пропуска.

Нарушителя задержали, когда его сын перевел на карту пограничника 70 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что получил контакты пограничника от жителя Румынии: тот заверил, что это местный житель, который хорошо ориентируется на местности и может за деньги помочь пересечь границу.

По словам адвоката, его подзащитный не знал, что разговаривает с начальником отдела пограничной службы, но судья этой версии не поверил, ведь во время встречи с обвиняемым охранник госграницы был в форме с опознавательными знаками.

Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы, однако имущество у него конфисковывать не будут. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Тернопольской области мужчина после получения повестки не захотел служить даже в тылу в должности делопроизводителя. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

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