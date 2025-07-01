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Чоловік намагався втекти за кордон — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 01:03
Чоловік намагався незаконно перетнути кордон — яке покарання обрав для нього суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон

В Івано-Франківській області чоловік намагався незаконно перетнути український кордон. Утікача оштрафували.

Про це йдеться в постанові, яку Верховинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив 25 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 2 квітня поточного року разом із ще однією людиною намагався перетнути кордон в обхід пунктів пропуску в Білоберізькій громаді Верховинського району. Близько 03:30 обох "мандрівників" затримали прикордонники. До кордону вони не дійшли 15 кілометрів.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловіку призначили покарання у вигляді 8,5 тисячі гривень штрафу. Також він має сплатити понад 600 гривень судового сбору.

На сплату штрафу в засудженого є 15 днів від дня винесення постанови. Також упродовж десяти днів він має право оскаржити рішення суду, подавши апеляцію.

Нагадаємо, військовослужбовець з Одещини побив чоловіка та тримав його в підвалі. За це бійця засудили до року випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель Львівщини ухилився від мобілізації. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

кордон суд Івано-Франківська область виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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