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Главная Мобилизация Мужчина пытался сбежать за границу — как его наказал суд

Мужчина пытался сбежать за границу — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 01:03
Мужчина пытался незаконно пересечь границу — какое наказание избрал для него суд
Пограничники. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

В Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь украинскую границу. Беглеца оштрафовали.

Об этом говорится в постановлении, которое Верховинский районный суд Ивано-Франковской области принял 25 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 2 апреля текущего года фигурант вместе с еще одним человеком пытался пересечь границу в обход пунктов пропуска в Белоберезской общине Верховинского района. Около 03:30 обоих "путешественников" задержали пограничники. До границы они не дошли 15 километров.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Мужчине назначили наказание в виде 8,5 тысячи гривен штрафа. Также он должен уплатить более 600 гривен судебного сбора.

На уплату штрафа у осужденного есть 15 дней со дня вынесения постановления. Также в течение десяти дней он имеет право обжаловать решение суда, подав апелляцию.

Напомним, военнослужащий из Одесской области избил мужчину и держал его в подвале. За это бойца приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Львовщины уклонился от мобилизации. За совершенное он проведет три года в тюрьме.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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