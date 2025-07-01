Мужчина пытался незаконно пересечь границу — какое наказание избрал для него суд

Мужчина пытался сбежать за границу — как его наказал суд
В Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь украинскую границу. Беглеца оштрафовали.
Об этом говорится в постановлении, которое Верховинский районный суд Ивано-Франковской области принял 25 июня.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 2 апреля текущего года фигурант вместе с еще одним человеком пытался пересечь границу в обход пунктов пропуска в Белоберезской общине Верховинского района. Около 03:30 обоих "путешественников" задержали пограничники. До границы они не дошли 15 километров.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Мужчине назначили наказание в виде 8,5 тысячи гривен штрафа. Также он должен уплатить более 600 гривен судебного сбора.
На уплату штрафа у осужденного есть 15 дней со дня вынесения постановления. Также в течение десяти дней он имеет право обжаловать решение суда, подав апелляцию.
Напомним, военнослужащий из Одесской области избил мужчину и держал его в подвале. За это бойца приговорили к году испытательного срока.
Также мы сообщали, что житель Львовщины уклонился от мобилизации. За совершенное он проведет три года в тюрьме.
Читайте Новини.LIVE!