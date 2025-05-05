Житель Хмельницької області ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

У Хмельницькій області чоловік проігнорував декілька повісток, не прибувши до ТЦК та СП. Служити він не схотів, бо хворіє й на війні загинули його знайомі.

Про це йдеться у вироку, який Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс 28 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, військовозобов'язаний у вересні минулого року пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби. Після цього впродовж вересня 2024 та січня 2025 року фігуранту тричі вручали повістки, однак до ТЦК та СП для відправлення на військову службу він так і не прибув.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував. Чоловік пояснив, що ігнорував повістки й не хоче проходити військову службу, бо ще у 2005 році переніс видалення частини шлунку, а на війні загинули багато його знайомих.

Підсудного визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене він має провести три роки у в'язниці. Щоправда, вирок ще можна оскаржити, адже законної сили він набуде лише за 30 днів від дня проголошення.

Нагадаємо, на Волині судили мотоцикліста, який уночі тікав від поліції. Чоловік пояснив свій вчинок страхом перед працівниками ТЦК та СП, яких могли викликати на місце правоохоронці.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його оштрафували.