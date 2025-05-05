Житель Хмельницкой области уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

В Хмельницкой области мужчина проигнорировал несколько повесток, не прибыв в ТЦК и СП. Служить он не захотел, потому что болеет и на войне погибли его знакомые.

Об этом говорится в приговоре, который Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области вынес 28 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, военнообязанный в сентябре прошлого года прошел ВВК. Мужчину признали годным к военной службе. После этого в течение сентября 2024 и января 2025 года фигуранту трижды вручали повестки, однако в ТЦК и СП для отправки на военную службу он так и не прибыл.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал. Мужчина объяснил, что игнорировал повестки и не хочет проходить военную службу, потому что еще в 2005 году перенес удаление части желудка, а на войне погибли многие его знакомые.

Подсудимого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное он должен провести три года в тюрьме. Правда, приговор еще можно обжаловать, ведь в законную силу он вступит только через 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, на Волыни судили мотоциклиста, который ночью убегал от полиции. Мужчина объяснил свой поступок страхом перед работниками ТЦК и СП, которых могли вызвать на место правоохранители.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Его оштрафовали.