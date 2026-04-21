Чоловік не прийшов до ТЦК за повісткою: що вирішив суд
У Вінниці пройшов суд щодо неявки чоловіка за повісткою до ТЦК, який мав певні причини. Судді розглянувши справу поставили крапку у цьому питанні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".
Деталі справи
Як встановлено під час розгляду справи, 22 вересня 2025 року стосовно позивача оформили протокол за ч. 3 ст. 210 КУпАП. Підставою стало те, що 8 вересня він не з’явився за повісткою до ТЦК, чим, на думку сторони обвинувачення, порушив норми законодавства про військовий обов’язок і правила військового обліку.
Водночас сам чоловік пояснив, що не мав змоги прибути у зазначений день, оскільки перебував на лікарняному з 8 по 15 вересня, після чого — до 22 вересня — проходив додаткове медичне обстеження. Усі документи, які це підтверджують, він подав до ТЦК та СП 22 вересня.
Рішення суду
Вінницький міський суд, проаналізувавши матеріали, дійшов висновку, що в діях позивача відсутні подія та склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210 КУпАП.
Суд наголосив, що чоловік належно повідомив про поважні причини неявки до ТЦК та СП і підтвердив це документально, однак попри це його було притягнуто до відповідальності.
Окремо зазначено, що застосування адміністративного стягнення можливе лише за наявності встановленого правопорушення та доведеної вини особи, підтвердженої належними доказами.
Як результат, суд не встановив доказів, які б свідчили про вчинення позивачем правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210 КУпАП. Тож штраф від ТЦК було скасовано.
Читайте Новини.LIVE!