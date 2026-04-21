Дата публикации 21 апреля 2026 03:32
Мужчина не пришел в ТЦК по повестке: что решил суд
Мужчина и представитель ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Виннице прошел суд относительно неявки мужчины по повестке в ТЦК, который имел определенные причины. Судьи рассмотрев дело поставили точку в этом вопросе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Как установлено при рассмотрении дела, 22 сентября 2025 года в отношении истца оформили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП. Основанием стало то, что 8 сентября он не явился по повестке в ТЦК, чем, по мнению стороны обвинения, нарушил нормы законодательства о воинской обязанности и правила воинского учета.

В то же время сам мужчина пояснил, что не имел возможности прибыть в указанный день, поскольку находился на больничном с 8 по 15 сентября, после чего — до 22 сентября — проходил дополнительное медицинское обследование. Все документы, подтверждающие это, он подал в ТЦК и СП 22 сентября.

Решение суда

Винницкий городской суд, проанализировав материалы, пришел к выводу, что в действиях истца отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП.

Суд отметил, что мужчина должным образом сообщил об уважительных причинах неявки в ТЦК и СП и подтвердил это документально, однако несмотря на это он был привлечен к ответственности.

Отдельно отмечено, что применение административного взыскания возможно только при наличии установленного правонарушения и доказанной вины лица, подтвержденной надлежащими доказательствами.

Как результат, суд не установил доказательств, свидетельствующих о совершении истцом правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП. Поэтому штраф от ТЦК был отменен.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
