Як суд покарав чоловіка, який після отримання повістки відмовився від мобілізації

Повістка. Фото ілюстративне: УНІАН

У Житомирській області чоловік отримав повістку, однак не схотів долучатися до лав ЗСУ. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Черняхівський районний суд Житомирської області ухвалив 29 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні 2024 року фігурант отримав повістку, яку йому надіслали поштою, однак написав заяву про відмову від мобілізацїі. Військовозобов'язаний заявив, що офіційно працевлаштований, тому підстав для його мобілізації немає.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений заперечив свою провину. За словами матері підсудного, її син після отримання повістки пройшов ВЛК, однак відмовився долучатися до армії, оскільки працює. Ні сам фігурант, ні члени його родини не мають інвалідності. Представник ТЦК та СП, який також виступив у суді, заявив, що військовозобов'язаний не писав жодних заяв на відстрочку від військової служби.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військового призову під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок нацгвардійцю, який на замовлення російських агентів підпалив три автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Чоловіка засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області обрали покарання для чоловіка, який ухилився від мобілізації, однак перерахував кошти на потреби ЗСУ. Фігурант проведе три роки у в'язниці.