Как суд наказал мужчину, который после получения повестки отказался от мобилизации

Повестка. Фото иллюстративное: УНІАН

В Житомирской области мужчина получил повестку, однако не захотел вступать в ряды ВСУ. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Черняховский районный суд Житомирской области вынес 29 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае 2024 года фигурант получил повестку, которую ему прислали по почте, однако написал заявление об отказе от мобилизации. Военнообязанный заявил, что официально трудоустроен, поэтому оснований для его мобилизации нет.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину. По словам матери подсудимого, ее сын после получения повестки прошел ВВК, однако отказался присоединяться к армии, поскольку работает. Ни сам фигурант, ни члены его семьи не имеют инвалидности. Представитель ТЦК и СП, который также выступил в суде, заявил, что военнообязанный не писал никаких заявлений на отсрочку от военной службы.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военного призыва по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор нацгвардейцу, который по заказу российских агентов поджег три автомобиля военнослужащих ВСУ. Мужчину приговорили к заключению.

Также мы сообщали, что в Полтавской области избрали наказание для мужчины, который уклонился от мобилизации, однако перечислил средства на нужды ВСУ. Фигурант проведет три года в тюрьме.