На Харківщині чоловік відмовився від призову, тому що воює йому брат — яке рішення ухвалив суд

Будівля Балаклійського районного суду Харківської області. Фото: sud.ua

У Харківській області 52-річний військовозобов'язаний ухилився від мобілізацію. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що служить його брат.

Про це йдеться у вироку, який Балаклійський районний суд Харківської області ухвалив у п'ятницю, 25 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у квітні 2024 року фігурант пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби. Згодом йому вручили повістку, однак долучатися до лав захисників України військовозобов'язаний не схотів.

Рішення суду

Під час судового засідання підсудний пояснив, що відмовився від мобілізації, тому що доглядає за хворою матір'ю. Крім нього, доглядати за нею міг би брат, однак той воює, а зараз перебуває на лікуванні в госпіталі.

Обвинуваченого визнали винним в ухиленні від призову на військову службу (стаття 336 Кримінального кодексу України) та засудили до двох років іспитового терміну. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік двічі отримував повістки, однак ухилявся від мобілізації. Служити в тиловій частині порушник теж не схотів. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що харків'янин обіцяв за хабар організувати виїзд з України для військовозобов'язаного та матері цього чоловіка. Для цього він підробив медичні довідки та намагався підкупити прикордонників.