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Мужчина не хотел служить, так как воюет его брат — что решил суд

1 мая 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
На Харьковщине мужчина отказался от призыва, потому что воюет ему брат — какое решение принял суд
Здание Балаклейского районного суда Харьковской области. Фото: sud.ua
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области 52-летний военнообязанный уклонился от мобилизации. Свой поступок мужчина объяснил тем, что служит его брат.

Об этом говорится в приговоре, который Балаклейский районный суд Харьковской области вынес в пятницу, 25 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в апреле 2024 года фигурант прошел ВВК. Мужчину признали пригодным к военной службе. Впоследствии ему вручили повестку, однако вступать в ряды защитников Украины военнообязанный не захотел.

Решение суда

Во время судебного заседания подсудимый пояснил, что отказался от мобилизации, потому что ухаживает за больной матерью. Кроме него, ухаживать за ней мог бы брат, однако тот воюет, а сейчас находится на лечении в госпитале.

Обвиняемого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к двум годам испытательного срока. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Житомирской области мужчина дважды получал повестки, однако уклонялся от мобилизации. Служить в тыловой части нарушитель тоже не захотел. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что харьковчанин обещал за взятку организовать выезд из Украины для военнообязанного и матери этого мужчины. Для этого он подделал медицинские справки и пытался подкупить пограничников.

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