На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та ображав дружину — як його покарав суд

Будівля Воловецького районного суду Закарпатської області. Фото: facebook.com/vl.zk.court.gov.ua

У Закарпатській області військовозобов'язаний чоловік ухилився від мобілізації та вчиняв домашнє насильство. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку Воловецького районного суду Закарпатської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 35-річний фігурант у січні 2023 року відмовився отримувати повістку для відправлення на військову службу. Крім того, у період від вересня до листопада того ж року він ображав і виганяв із дому свою дружину.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та домашньому насильстві (статті 336 та 121-1 Кримінального кодексу України). Як покарання йому обрали три роки позбавлення волі. Щоправда, наразі вирок ще не набув чинності — засуджений може оскаржити його, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Полтавській області категорично відмовився від вручення повістки. За це його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львівській області винесли вирок посадовиці ТЦК. Жінка обіцяла за хабар у розмірі тисячі доларів оновити знайомому дані в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.