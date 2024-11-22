Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд arrow

Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

22 листопада 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та ображав дружину — як його покарав суд
Будівля Воловецького районного суду Закарпатської області. Фото: facebook.com/vl.zk.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Закарпатській області військовозобов'язаний чоловік ухилився від мобілізації та вчиняв домашнє насильство. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку Воловецького районного суду Закарпатської області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 35-річний фігурант у січні 2023 року відмовився отримувати повістку для відправлення на військову службу. Крім того, у період від вересня до листопада того ж року він ображав і виганяв із дому свою дружину.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та домашньому насильстві (статті 336 та 121-1 Кримінального кодексу України). Як покарання йому обрали три роки позбавлення волі. Щоправда, наразі вирок ще не набув чинності — засуджений може оскаржити його, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Полтавській області категорично відмовився від вручення повістки. За це його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львівській області винесли вирок посадовиці ТЦК. Жінка обіцяла за хабар у розмірі тисячі доларів оновити знайомому дані в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

суд домашнє насильство Закарпаття мобілізація ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету