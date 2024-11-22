На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации и обижал жену — как его наказал суд

Здание Воловецкого районного суда Закарпатской области. Фото: facebook.com/vl.zk.court.gov.ua

В Закарпатской области военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и совершал домашнее насилие. За совершенное его привлекли к криминальной ответственности.

Об этом говорится в приговоре Воловецкого районного суда Закарпатской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 35-летний фигурант в январе 2023 года отказался получать повестку для отправки на военную службу. Кроме того, в период с сентября по ноябрь того же года он оскорблял и выгонял из дома свою жену.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и домашнем насилии (статьи 336 и 121-1 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания ему избрали три года лишения свободы. Правда, на данный момент приговор еще не вступил в силу — осужденный может обжаловать его, подав апелляцию.

Напомним, в Полтавской области категорически отказался от вручения повестки. За это его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что во Львовской области вынесли приговор чиновнице ТЦК. Женщина обещала за взятку в размере тысячи долларов обновить знакомому данные во временном удостоверении военнообязанного.